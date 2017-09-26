الأهلي يحذر جونيور أجايي

حذر الجهاز الفني لنادي الأهلي بقيادة حسام البدري لاعبه النيجيري جونيور أجايي من الحصول على الإنذار الثاني في مباراة النجم الساحلي في الساعة السابعة والنصف مساء يوم الأحد المقبل ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا بسوسة.

الأهلي خائف على جونيور أجايي

ويخشى حسام البدري الحصول على البطاقة الصفراء الثانية في مباراة النجم الساحلي مما يحرمه من المشاركة في العودة يوم 22 من شهر أكتوبر المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتضم قائمة الأهلي لمباراة النجم الساحلي 25 لاعبًا هم شريف إكرامي، وحمد عادل عبدالمنعم، وحمد الشناوى، وعد سمير، وامى ربيعة، وحمد نجيب، وحمد فتحى، وحمد هانى، وعلي معلول، وصبرى رحيل، وحسين السيد، وحسام عاشور، وعمرو السولية، وهشام محمد، وعبد الله السعيد، وصالح جمعة، وكريم نيدفيد ، ووليد سليمان، ومؤمن زكريا،

وأحمد حمودى، وأحمد الشيخ، ووليد أزارو، وعماد متعب، جونيور أجايي، وميدو جابر.

وكان الأهلي قد تأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بإقصاء الترجي التونسي من دور الثمانية بالتعادل 2-2 في مباراة الذهاب ببرج العرب بالإسكندرية والفوز 2-1 في مباراة رادس بتونس.