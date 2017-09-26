ليفربول يتعادل إيجابيًا مع سبارتاك موسكو في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول وسبارتاك موسكو بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما، وتمكن البرازيلي فيرناندو من افتتاح التسجيل لصالح الفريق الروسي في الدقيقة 23 من الشوط الأول، قبل أن يقوم صانع ألعاب ليفربول فيليب كوتينيو بإحراز التعادل للعملاق الإنجليزي.

وتقام المباراة على ملعب سبارتاك في العاصمة الروسية موسكو، حيث تقام المباراة في إطار الجولة الثانية في المجموعة الخامسة في دور المجموعات من دوري أبطال أوربا، وكان كل من الفريقين قد تعادل في مباراته الأولى مع كل من إشبيلية وماريبور.

وعلى الجانب الآخر يتقدم إشبيلية على ماريبور في الشوط الأول بهدفين دون رد

ودفع يورجن كلوب المدير الفني للريدز بالدولي المصري محمد صلاح أساسيًا اليوم، ويقدم محمد صلاح مستويات مميزة جدًا منذ انتقاله من روما الإيطالي لليفربول الإنجليزي، حيث تمكن المحترف المصري من هز شباك كل من هوفنهايم الألماني وإشبيلية الإسباني في دوري أبطال أوربا مع ليفربول.

تشكيل مباراة سبارتاك موسكو وليفربول

تشكيل سبارتاك موسكو

حراسة المرمى: أرتيم ريبروف.

خط الدفاع: جورج ديكيا- إليا كوتيبوف- سالفاتوري بوكيتي.

خط الوسط: إفلين بوبوف- ماريو باساليتس- فيرناندو- سيردار تاشي- أندري إشينكو.

خط الهجوم: لويز أدريانو- أليكساندر سيميدوف.

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: كاريوس.

خط الدفاع: ألكساندر أرنولد- ديان لوفرين- جويل ماتيب- ألبيرتو مورينو.

خط الوسط: جوردان هيندرسون- إيمري تشان.

خط الهجوم: محمد صلاح- فيليب كوتينيو- ساديو ماني- روبيرتو فيرمينو.