لقطة رائعة تجمع الخطيب ومحمود طاهر وجها لوجه لأول مرة

تواجد محمود الخطيب المرشح المحتمل لرئاسة نادي الأهلي ومحمود طاهر رئيس النادي في عزاء زوجة مصطفى عبده بأحد مساجد شارع صلاح سالم.

الخطيب يصافح محمود طاهر

وحرص محمود الخطيب ومحمود طاهر على تبادل المصافحة في لقطة رائعة عكست الروح الرياضية في القلعة الحمراء قبل انتخابات النادي.

ولاقت اللقطة احترامًا من الحاضرين لأنها لأول مرة منذ إعلان محمود الخطيب ترشحه لرئاسة النادي أمام المهندس محمود طاهر.

وكانت هالة سري زوجة مصطفى عبده قد وافتها المنية يوم الأحد الماضي وتم تحديد العزاء اليوم الثلاثاء.

ومن المعروف أن محمود الخطيب أعلن ترشحه رسميًا للانتخابات المقبلة أمام محمود طاهر الذي ما زال يشكل قائمته التي سيدخل بها الانتخابات.

وأعلن محمود الخطيب ترشحه في بيان رسمي جاء نصه كالتالي:

“تكليفاً من أعضاء وعشاق نادينا العريق “الأهلي”.. واحتراماً وتقديراً لمخاوف أعضاء النادي المشروعة على قيم ومبادئ وتقاليد “الأهلي” الراسخة المتوارثة.. ونزولاً على رغبة عامة للأهلاوية.. وحسماً لأية جدل.. قررت وزملاء لي الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الأهلي في الانتخابات التي باتت إلزامية بحكم القانون والمقرر الانتهاء منها قبل الثلاثين من نوفمبر القادم”.. الأمر لله أولاً.. ولأعضاء النادي ثانياً.. بأن يتولى الأصلح إدارة نادينا الحبيب ” الأهلي”.