تقسيمة قوية للأهلي بين مجموعتي المدافعين والمهاجمين

قسم حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبي الفريق خلال تدريب اليوم على الملعب الفرعي باستاد المنزه إلى مجموعتين.

الأهلي يستعد بقوة للنجم الساحلي

وضمت المجموعة الأولى المهاجمين التي أشرف على تدريبها حسام البدري، فيما ضمت المجموعة الثانية المدافعين وأشرف على تدريبها أحمد أيوب المدرب العام للفريق.

وأجرى البدري في نهاية المران تقسيمة كرة شهدت حماسـًا كبيرًا من اللاعبين، وقيام حسام البدري، بتطبيق العديد من الجمل الفنية.

ويستعد الأهلي لمباراة النجم الساحلي في الساعة السابعة والنصف من مساء الأحد المقبل على ملعب سوسة ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تأهل لهذا الدور بعد إقصاء الترجي التونسي في دور الثمانية بالتعادل ذهابًا 2-2 والفوز إيابًا 2-1 في تونس.

أما النجم الساحلي فتأهل لهذا الدور من بوابة أهلي طرابلس الليبي بالتعادل السلبي في الذهاب والفوز بهدفين في الإياب أحرزهما عمرو مرعي لاعب إنبي السابق والذي بات مطمعًا لناديي الأهلي والزمالك للعودة خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.