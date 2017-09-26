بالصور.. ماذا تفعل ريهام سعيد في الزمالك

زارت الإعلامية ريهام سعيد بصحبة أسرة برنامج “صبايا الخير” مقر نادي الزمالك اليوم بميت عقبة لتسجيل إحدى حلقات البرنامج.

ريهام سعيد تزور الزمالك

والتقت ريهام سعيد بمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الذي حرص على اصطحابها في جولة لتفقد منشآت القلعة البيضاء لتصويرها وعرضها في إحدى حلقاتها.

وتفقدت الإعلامية برفقة رئيس النادي بزيارة الجيمانيزيوم الجديد وصالة محمد حسن حلمي والنادي النهري الذي سيفتتح قريبا وملاعب الناشئين بالنادي.

وحرص مرتصى منصور على توضيح تفاصيل كل الأمور الخاصة بمنشآت النادي لريهام سعيد.

والتقت الإعلامية خلال جولتها مع عم عادل أكبر عامل بنادي الزمالك حيث قامت بعمل حوار معه لبرنامجها قام بالحديث عن ذكرياته مع النادي والنجوم التي عاصرها خلال تاريخه بالنادي.

وأجرت ريهام سعيد حوارًا مع براعم النادي في مختلف الألعاب على هامش زيارتها وأسرة البرنامج للنادي وكيف تحول الزمالك إلى صورة رائعة في الجمال في هذا الوقت القليل وكيف يؤدون أوقاتهم وتدريباتهم في مقر النادي بعد تطويره بهذا الشكل من مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور.