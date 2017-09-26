أنيس بوجلبان : مباراة الأهلي والنجم الساحلي ” أعصاب”.. واستقالة رئيس الترجي ” متوقعة”

أكد التونسي أنيس بو جلبان لاعب الأهلي السابق، على أن مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي، في ذهاب نصف بطولة إفريقيا ليست سهلة قائلاً “مباراة أصعاب” ، مشيرا إلى أن الفريق التونسي لديه العديد من العناصر المتميزة، بالإضافة إلى إمكانياتهم العالية وخاصة اللاعب المصري عمرو موعي لاعب نادي إنبي السابق.

تصريحات أنيس بوجلبان عقب إستقالة رئيس نادي الترجي

وعن إستقالة رئيس نادي الترجي، اليوم من منصبه، بعد خروج الفريق من ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، قال أنيس بو جلبان، في تصريحات لقناة أون سبورت، إنه متوقع ذلك، وخاصة بعد نجاحه في التعاقد مع أكثر من لاعب في النادي، بمبالغ كثيرة، بالإضافة إلى التعاقد مع أحسن مدرب في تونس فوزي البنزرتي، مما شكل ضغط عليه بعد خروجه من دوري أبطال إفريقيا.

وأشار لاعب الأهلي السابق، إن مباراة الأهلي والترجي، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد، وصعوده إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بإنها ليست سهلة.

أنيس بوجلبان: تغييرات البدري أدت إلى فوز الأهلي على الترجي

وأوضح بوجلبان، أن المباراة شهدت أداء تكتيكيا على مستوى عالي من كلا الفريقين، موضحا أن تغييرات حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي ، بالإضافة إلى السلبية التي تعامل بها فريق الترجي أدت إلى فوز الفريق الأحمر على الترجي، وصعوده إلى نصف نهائي إفريقيا.

يذكر أن النادي الأهلي حقق فوزاً هاماً على الترجي بنتيجة 3/4، في ذهاب وإياب دور الربع نهائي من دوري أبطال إفريقيا، وصعوده إلى نصف نهائي البطولة، ومن المقرر أن يواجه النجم الساحلي يوم الأحد القادم في مدينة سوسة.