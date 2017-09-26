قرار عاجل من مرتضي منصور بشأن حسام وإبراهيم حسن

ما زالت مناوشات مباراة الزمالك والمصري مستمرة، حيث قرر رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور ، بمنع دخول المدير الفني للنادي المصري حسام حسن، ومدير الكرة بالنادي المصري إبراهيم حسن، من دخول نادي الزمالك نهائياً، بالإضافة إلى منعهم من تدريب القلعة البيضاء.

وقال مرتضى منصور ، خلال تصريحاته لقناة أون سبورت، إن مجلس إدارة نادي الزمالك قرر عدم السماح لحسام وإبراهيم حسن من دخول النادي ولا تدريبه مستكملاً علاقة حسام وإبراهيم حسن انتهت للأبد.

يذكر أن لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قررت تغريم كل من إبراهيم حسن مدير الكرة بالمصري وحسام حسن المدير الفني، عشرة آلاف جنيه، لإثارة المرافقين للزمالك وعدم الالتزام بمقاعد البدلاء.

يذكر أنه عقب مباراة الزمالك والمصري، ضمن الأسبوع الثالث للدوري المصري، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف واحد، شهدت أحداث خارجة من حسام وشقيقه إبراهيم حسن تجاه جماهير الزمالك.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك يحتل المركز الثالث بالدوري، بعد مرور ثلات جولات، جمع منهم 7 نقاط، حيث حقق التعادل في أول أسبوع من الدوري أمام الإنتاج، وفاز في الإسبوع الثاني والثالث على الداخلية والمصري.