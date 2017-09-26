صلاح وكوتينيو يقودان هجوم ليفربول أمام سبارتاك موسكو

يلتقي اليوم في تمام التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة فريقي ليفربول الإنجليزي وسبارتاك موسكو الروسي، ويأمل كلا الفريقين في خطف النقاط الثلاثة للمباراة المقامة على ملعب الفريق الروسي في إطار الجولة الثانية من دوري أبطال أوربا.

ودفع يورجن كلوب المدير الفني للريدز بالدولي المصري محمد صلاح أساسيًا اليوم، ويقدم محمد صلاح مستويات مميزة جدًا منذ انتقاله من روما الإيطالي لليفربول الإنجليزي، حيث تمكن المحترف المصري من هز شباك كل من هوفنهايم الألماني وإشبيلية الإسباني في دوري أبطال أوربا مع ليفربول.

تشكيل مباراة سبارتاك موسكو وليفربول

تشكيل سبارتاك موسكو

حراسة المرمى: أرتيم ريبروف.

خط الدفاع: جورج ديكيا- إليا كوتيبوف- سالفاتوري بوكيتي.

خط الوسط: إفلين بوبوف- ماريو باساليتس- فيرناندو- سيردار تاشي- أندري إشينكو.

خط الهجوم: لويز أدريانو- أليكساندر سيميدوف.

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: كاريوس.

خط الدفاع: ألكساندر أرنولد- ديان لوفرين- جويل ماتيب- ألبيرتو مورينو.

خط الوسط: جوردان هيندرسون- إيمري تشان.

خط الهجوم: محمد صلاح- فيليب كوتينيو- ساديو ماني- روبيرتو فيرمينو.