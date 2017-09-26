مرتضى: سنفوز بكل البطولات ونتائج “نيبوشا” دليل عدم فوزه على الأهلي بالصدفة

تعهد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالفوز بكل البطولات هذا الموسم بعد التعاقد مع الجهاز الفني الحالي بقيادة نيبوشا.

مرتضى: سنكرر سيناريو 2014 ونفوز بكل البطولات هذا الموسم

وأوضح مرتضى أن الزمالك سيفوز بكل البطولات هذا الموسم لأنه يضم لاعبين وجهاز فني على أعلى مستوى.

وأضاف مرتضى في تصريحات عبر فضائية أون سبورت أن الزمالك سيكرر موسم 2014 ويفوز بكل البطولات التي يشارك بها سواء دوري أو كأس أو بطولة الكونفيدرالية.

وتابع: “مرتضى منصور هو من تعاقد مع الجهاز الفني ومجموعة اللاعبين.. سعيد جدًا بوجودهم وأشكر الراحلين الذين أكل لهم كل الاحترام والتقدير”.

وواصل: “شاهدوا الروح التي زرعها نيبوشا في اللاعبين والنتائج التي بدأنا نحققها.. هي أكبر دليل على أن فوزه على الأهلي مرتين لم يكن وليد الصدفة”.

وكان المونتينيجري نيبوشا المدير الفني للزمالك قد فاز على الأهلي مرتين عندما كان مديرًا فنيًا للفيصلي الأردني في البطولة العربية، كما قاد الزمالك مؤخرًا للفوز 2-1 على المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2017-2018.