خاض لاعبو الأهلي المستبعدون من مواجهة النجم الساحلي ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا المران اليوم باستاد مختار التتش بالجزيرة.

انتظام لاعبي الأهلي المستبعدين في مران مختار التتش

وواصل كل من “عمرو بركات، وأحمد حمدى، وأكرم توفيق، وإ

سلام محارب، وعبدالله الشامى، وباكامانى ملامبى، وأحمد رمضان بيكهام، وأحمد ياسر ريان، وأيمن أشرف”، المران قبل عودة الفريق من تونس.

من ناحية أخرى أعلن النادي الأهلي، عن جاهزية لاعبي الفريق الأول سعد سمير ، ووليد أزارو، للمباراة القادمة أمام النجم الساحلي، في ذهاب دور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

سعد سمير جاهز لمواجهة النجم الساحلي

وأوضح طبيب الأهلي، د.خالد محمود، إن سعد سمير، لاعب فريق الكرة، تماثل تماما للشفاء من الإصابة في العضلة الضامة، والتي حرمته من المشاركة في مباراة الفريق الأخيرة أمام الترجي.

ويواجه الأهلي النجم الساحلي في الساعة السابعة والنصف من مساء الأحد المقبل، على ملعب سوسة، ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي أبطال أفريقيا.