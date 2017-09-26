غانا تضم مهاجم الأهلي السابق لقائمة أوغندا وتستبعد نجلي “بيليه”

قرر كواسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا ضم جون أنطوي مهاجم الأهلي السابق ومصر المقاصة حاليًا لقائمة النجوم السوداء استعدادًا لمباراة أوغندا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

جون أنطوي في قائمة غانا أمام أوغندا

ويستعد منتخب غانا لمباراة أوغندا يوم 7 أكتوبر المقبل بكمبالا ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة بتصفيات المونديال.

ويقع منتخب غانا في مجموعة مصر التي تضم أوغندا والكونغو.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن أوغندا ثم غانا في المركز الثالث بـ5 نقاط والكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

ووفقًا لموقع “غانا سوكر نت” إن كواسي أبياه سيضم أنطوي ويستبعد الأخوين أندريه وجوردان أيو من قائمة مباراة أوغندا في كمبالا لعدم اللعب بجدية.

وذكر الموقع أن كويسي أبياه شعر بوجود حالة من عدم الانتماء لنجلي بيليه لذلك قرر استبعادهما من المشاركة في مباراة غانا وأوغندا بدعوى أنهما تمارضا على الفريق وادعيا الإصابة قبل للهروب من المشاركة في مباراة الكونغو برازافيل الأخيرة التي انتهت بفوز النجوم السوداء 5-1.

ويأمل منتخب مصر في تعثر أوغندا أمام غانا على أن يفوز على الكونغو يوم 8 أكتوبر باستاد برج العرب بالإسكندرية ليضمن التأهل للمونديال بشكل رسمي، لكن يبدو أن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن لأن استبعاد نجمين كبيرين قد يؤثر على مستوى النجوم السوداء.