توجيهات هامة من نيبوشا لمعاونيه قبل مران الزمالك.. وتدريبات تأهيلية لثلاثي الفريق

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة مديره الفني ” نيبوشا”، لمباراة إنبي القادمة، ضمن الأسبوع الرابع للدوري المصري الممتاز، والمقرر لها أن تقام يوم 26 سبتمبر، على استاد بترسبورت.

وواصل نادي الزمالك، تدريباته اليوم، إستعدادا للمباراة القادمة، حيث وجه المدير الفني لنادي الزمالك، الصربي نيبوشا، توجيهات هامة لمخطط الأحمال ماركو، والمدرب المساعد مدحت عبد الهادي، قبل مران الفريق، حيث قام بشرح بعض الأمور لمعاونيه والتى ينوي تنفيذها خلال المران.

اتشيمبونج يؤدي تدريب تأهيلي

وعلى جانب آخر أدى مهاجم الفريق الغاني اتشيمبونج، وعلي فتحي، وأسامة إبراهيم، تدريبات تأهيلية بالجيم الخاص بالنادي، من أجل المشاركة في المباريات المقبلة مع نادي الزمالك.

نيبوشا في إجازة بعد مباراة إنبي

يذكر أن المدير الفني لنادي الزمالك، ومخطط الأحمال، حصلوا على إجازة سفر ، للتوجه إلى بلادهما، يوم السبت المقبل، على أن يعود نيبوشا يوم 3 أكتوبر، بينما يعود ماركو يوم 5 أكتوبر.