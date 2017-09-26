مفاجأة جديدة من حسام البدري في تشكيل الأهلي أمام النجم

يجهز حسام البدري المدير الفني لنادي الأهلي لمفاجأة في تشكيل فريقه لمباراة النجم الساحلي التونسي في الساعة السابعة والنصف مساء يوم الأحد المقبل بسوسة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

حسام البدري يدرس الدفع بهشام محمد أمام النجم

وينوي حسام البدري الدفع بهشام محمد لاعب الوسط أساسيًا في المباراة من البداية بجوار الثنائي عمرو السولية وحسام عاشور في وسط الملعب.

وكان هشام محمد قد شارك في بعض الدقائق القليلة أمام الترجي التونسي في إياب دور الثمانية الإفريقي ونال إعجاب حسام البدري وثقة جماهير الأهلي بفضل الثبات الانفعالي وقدرته على تبادل الكرة مع زملائه دون ضغوط أو التأثر بجماهير أصحاب الأرض.

وتعاقد الأهلي مع هشام محمد هذا الموسم قادمًا إليه من مصر المقاصة رغم أنه كان أحد ناشئي القلعة الحمراء.

وأعلن نادي الأهلي جاهزية الثنائي سعد سمير والمغربي وليد أزارو لمباراة النجم الساحلي التونسي بعد شفاء الأول من الإصابة في العضلة الضامة والتي حرمته من المشاركة في مباراة الترجي التونسي، وتخلص الثاني من آلام التقلص العضلي.

ويستعد الأهلي بقوته الضاربة لمباراة النجم الساحلي بسوسة يوم الأحد المقبل على أن تقام مباراة الإياب يوم 22 من شهر أكتوبر المقبل.