الأهلي يوضح موقف سعد سمير و أزراو قبل مباراة النجم الساحلي

أعلن النادي الأهلي، عن جاهزية لاعبي الفريق الأول سعد سمير ، ووليد أزارو، للمباراة القادمة أمام النجم الساحلي، في ذهاب دور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

طبيب الأهلي موقف النهائي لمدافع الفريق سعد سمير

وأوضح طبيب الأهلي، د.خالد محمود، إن سعد سمير، لاعب فريق الكرة، تماثل تمامـًا للشفاء من الإصابة في العضلة الضامة، والتي حرمته من المشاركة في مباراة الفريق الأخيرة أمام الترجي.

وأضاف محمود، أن اللاعب سيشارك بصورة طبيعية في التدريبات الجماعية اليوم، الثلاثاء، والتي ستقام على الملعب الفرعي باستاد المنزه، بتونس العاصمة، مؤكداً على أنه اطمأن على اللاعب خلال مشاركته في جزء مران الفريق أمس، الاثنين، والذي أقيم على أحد الملاعب القريبة من فندق إقامة البعثة.

طبيب الأهلي: وليد أزارو يشارك مع الفريق في المران الجماعي

وعن وليد أزارو، مهاجم الفريق، أوضح أنه سيشارك في التدريبات الجماعية للفريق، وذلك بعد أن كان يعاني من تقلص عضلي، تعرض له في نهاية مباراة الترجي التونسي بإياب دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخضع أزارو، خلال اليومين السابقين، لجلسات علاج طبيعي مكثفة حتى شُفي تمامـًا من الإصابة قبل مباراة النجم الساحلي.

يذكر أن الأهلي سيواجه النجم الساحلي في الساعة السابعة والنصف من مساء الأحد المقبل، على ملعب سوسة، ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا