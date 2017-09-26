الأهلي يكشف حقيقة صور درع الدوري داخل “حديد المصريين”

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لدرع الدوري وكأس مصر، داخل مصانع حديد المصريين، لتصويرهما مع العمال.

الأهلي ينفي وجود أزمة لصور الدوري مع “عمال” حديد المصريين

وقال مصدر بالأهلي: “صورة الدوري والكأس في مصانع حديد المصريين حقيقة، ولكن ليس هناك أي أزمة بشأن ذلك على الإطلاق”.

وأضاف: “عقود الشركات الراعية يوجد بها بند صريح وواضح بأن أي بطولة يتوج بها الأهلي، تقوم الشركات الراعية بالحصول عليها لبعض الوقت في مقرها الرسمي من أجل تصوير الإعلانات والتقاط العاملين بهذه الشركات صور تذكارية مع البطولات”.

وأردف المصدر: “بل إن عقود الأهلي مع الشركات الراعية ينص على أن يقوم لاعبي فريق الكرة بزيارة لهذه الشركات كل فترة للترويج لها، وهو ما حدث من قبل مع بعض الشركات التي زارها اللاعبين، ولكن وفقا لبرنامج المباريات والتدريبات”.

يذكر أن صورًا لدرع الدوري تم تداولها على عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن داخل شركة حديد المصريين إحدى الشركات الراعية لنادي الأهلي.