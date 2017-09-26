رينارد يعلن عن قائمة المغرب استعدادًا للجابون.. واستبعاد “أزارو”

أعلن الفرنسي هيرفى رينارد، المدير الفنى لمنتخب المغرب، عن قائمة الأطلسي، التي تستعد لمواجة الجابون، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكاس العالم بروسيا 2016.

وضمت القائمة 26 لاعبًا، ولم تشمل انضمام وليد ازارو، مهاجم الفري قالأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وجاءت القائمة كالاتي:

منير المحمدي (نومانسيا الإسباني)، ياسين بونو (جيرونا الإسباني)، أحمد رضى التكناوتي (إتحاد طنجة)، نبيل درار (فنربخشة التركي)، أشرف حكيمي (ريال مدريد الإسباني)، مروان داكوستا (إسطنبول باشاكشيهير التركي)، مهدي بن عطية (يوفنتوس الإيطالي)، غانم سايس (ولفرهامبتون الإنجليزي)، حمزة منديل (ليل الفرنسي)، جواد ياميق (الرجاء الرياضي)، محمد الناهيري (الوداد الرياضي)، يوسف أيت بناصر (كاين الفرنسي)، كريم الأحمدي (فينورد روتردام الهولندي)، مبارك بوصوفة (الجزيرة الإماراتي)، يونس بلهندة (جلطة سراي التركي)، فيصل فجر (خيتافي الاسباني)، امين حارث (شالكه الألماني)، نورالدين أمرابط (ليجانيس الإسباني)، حكيم زياش (أياكس أمستردام الهولندي)، أسامة طنان (لاس بالماس الإسباني)، محمد اوناجم (الوداد الرياضي)، إسماعيل الحداد (الوداد)، عزيز بوحدوز (سانت باولي الألماني)، ميمون ماحي (جرونينجين الهولندي)، خالد بوطيب (مالطيا سبور التركي)، رشيد عليوي (نيم الفرنسي).

يذكر أن ازارو متواجد حاليًا في تونس مع بثعة الفريق الأحمر التي تستعد لمواجهة النجم الساحلي الاحد المقبل، ضمن ذهاب نصف نهائي بطولة أفريقيا.