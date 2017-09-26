طارق يحيي : علي جبر جاهز للمشاركة أمام إنبي

أكد مدرب العام لنادي الزمالك، طارق يحيي، أن مدافع الفريق، علي جبر، جاهز للمشاركة أمام إنبي، ضمن الأسبوع الرابع للدوري المصري، والمقرر لها ان تقام يوم الجمعة القادم.

طارق يحيي يوضح موقف علي جبر

وأوضح يحيي، أنه تم تجربة علي جبر، وخاصة في مباراة المقاولون الودية والتي انتهت بالفوز بهدفين مقابل هدف واحد، وأصبح جاهزاً للمشاركة في المباريات القادمة، بعد الإصابة التي لحقت به في معسكر المنتخب استعدادا لأوغندا.

يذكر أن كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، أعلن عن قائمة الفريق استعدادا لمباراة الكونغو المرتقبة يوم 8 أكتوبر، والذي شملت على جبر مدافع الفريق.

طارق يحيي: مباراة إنبي صعبة

وعن مباراة انبي القادمة، أكد طارق يحيي، أن المباراة مهمة، مشيرا إلى أن الفريق البترولي يمتلك أكثر من لاعب على أعلى مستوى.

وأوضح أن نادي إنبي، يرغب في تحقيق أول فوز له في الدوري بعد خسارته أمام وادي دجلة وبتروجيت، مؤكدا على أن المباراة صعبة.

يذكر أن نادي الزمالك، يحتل المركز الثالث، في مسابقة الدوري، برصيد 7 نقاط، جمعهما بالتعادل أمام الإنتاج الحربي بهدف لكلا منهما، وفوزه على الداخلية بثلاثة أهداف نظيفة، وفوزه على المصري بهدفين مقابل هدف واحد.