قرارات هامة من لجنة المسابقات بشأن ملعب مصر المقاصة والأسيوطي

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، تغيير ملعب مباراة مصر المقاصة أمام الأهلي والزمالك، المقرر إقامتهما يومي 30 أكتوبر و4 مارس المقبلين.

ومن المقرر أن يتم إقامة المباراتين على ملعب الجيش باستاد السويس “حوض الدرس”.

كما قررت لجنة المسابقات، إقامة مباراتي الأسيوطي مع الزمالك يوم الخميس 28 ديسمبر، ومع الأهلي يوم 15 فبراير بملعب أسمنت أسيوط.

يذكر أن لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قررت توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قدرها عشرة آلاف جنيه، وذلك للسب الجماعي من المرافقين للنادي ضد المدير الفني للمصري، كما قررت لجنة المسابقات تغريم كل من إبراهيم حسن مدير الكرة بالمصري وحسام حسن المدير الفني، عشرة آلاف جنيه، لإثارة المرافقين للزمالك وعدم الالتزام بمقاعد البدلاء، وذلك بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة الزمالك والمصري، ضمن الأسبوع الثالث من عمر الدوري المصري، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بثنائية مقابل هدف واحد لأبناء بورسعيد.

يذكر أن النادي الأهلي يحتل المركز 14 برصيد نقطة واحدة، حيث لم يخوض سوى مباراة واحدة، أمام طلائع الجيش، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا منهما، وتم تأجيل باقي المباريات، نظرا لمشاركته في دوري أبطال إفريقيا، أمام الزمالك يحتل المركز الثالث برصيد 7 نقاط، جمعهم بالتعادل أمام الإنتاج الحربي، وفوزه على الداخلية والمصري.