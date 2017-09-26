استقالة رئيس الترجي بعد الهزيمة من الأهلي

أعلن رئيس نادي الترجي التونسي، حمدي المؤدب، عن استقالته من رئاسة النادي، وذلك بحسب بيان الموقع الرسمي لنادي الترجي التونسي.

انسحاب رئيس الترجي من رئاسة النادي

وذكرت صحيفة الشروق التونسية، أنه تم إعلان انسحاب رئيس الترجي الرياضي التونسي حمدي المؤدب، مع الدعوة إلى عقد جلسة عامة إنتخابية في وقت لاحق.

زلزال الأهلي يطيح بـ” رئيس الترجي “

وتأتي الاستقالة عقب إطاحة الترجي من دور الربع نهائي من دوري أبطال إفريقيا، عقب هزيمته من الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة إياب دور الربع نهائي، والتي أقيمت على استاد رداس، وبعد ما فشل في الفوز على العرين الأحمر في القاهرة، وتعادله بهدفين لكلاً منهما .

وانتابت جماهير التونسية حالة من الغضب، بعد فشل الفريق في الصعود إلى نصف نهائي أبطال إفريقيا، وقاموا بمهاجمة مجلس الإدارة، والجهاز الفني بقيادة فوزي البنرزتي، والتي ذكرت بعض الصحف بأن المدير الفني اقترب من الرحيل عن النادي التونسي، كما قامت جماهير الترجي بمهاجمة اللاعبين.

يذكر أنه تقرر إقامة مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي، يوم الأحد القادم، في مدينة سوسة، في دور النصف نهائي من دوري أبطال إفريقيا.