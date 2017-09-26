موعد مران الأهلي اليوم .. ومحاضرة فنية من البدري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه اليوم في الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، وذلك على الملعب الفرعي باستاد «المنزه» بتونس، استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي، الأحد المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن يشارك في المران جميع اللاعبين المتواجدين في بعثة الأهلي، بعد تعافي سعد سمير ووليد أزارو، وانضمامها إلى التدريبات الجماعية للفريق.

الخميس.. فريق الأهلي يتوجه إلى سوسة

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة الأهلي، قد عاين ملعب التدريب وتأكد من جاهزيته لاستقبال تدريبات فريق الكرة قبل السفر إلى سوسة، الخميس المقبل.

البدري يعقد محاضرة فنية

ومن المقرر أن يعقد المدير الفني للنادي الأهلي، حسام البدري، محاضرة فنية للاعبين عقب تناول وجبة العشاء، اليوم الثلاثاء، وسيقوم البدري، خلال محاضرة اليوم، بتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق التونسي، وأسلوب لعبه سواء عند امتلاك الكرة أو فقدانها، وأبرز لاعبيه.

يذكر أن الأهلي تأهل إلى دور نصف النهائي، بعد التغلب على الترجي التونسي بنتيجة 4-3، في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.