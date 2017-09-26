قرار هام من لجنة المسابقات عقب أزمة مباراة الزمالك والمصري

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قدرها عشرة آلاف جنيه، وذلك للسب الجماعي من المرافقين للنادي ضد المدير الفني للمصري، في مباراة الفريقين بالأسبوع الثالث للدوري.

10 آلاف جنيه غرامة على حسام وإبراهيم

كما قررت لجنة المسابقات تغريم كل من إبراهيم حسن مدير الكرة بالمصري وحسام حسن المدير الفني، عشرة آلاف جنيه، لإثارة المرافقين للزمالك وعدم الالتزام بمقاعد البدلاء.

يذكر أنه عقب مباراة الزمالك والمصري، ضمن الأسبوع الثالث للدوري المصري، شهدت أحداث خارجة من حسام وشقيقه إبراهيم حسن تجاه جماهير الزمالك.

الزمالك يفوز على المصري

جدير بالذكر أن مباراة الزمالك والمصري انتهت بتقدم الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف واحد، لأبناء بورسعيد، أحرز هدفي الزمالك محمد أشرف، وأحمد مدبولي، بينما أحرز هدف المصري إسلام أبو سليمة.

ويستعد نادي الزمالك تحت قيادة مديره الفني “نيبوشا”، للمباراة القادمة أمام إنبي ضمن الأسبوع الرابع للدوري المصري والمقرر لها أن تقام يوم الجمعة القادمة 29 سبتمبر، أما النادي المصري يستعد للمباراة القادمة أمام طلائع الجيش، ضمن الأسبوع الرابع للدوري المصري، حيث من المقرر أن تقام المباراة يوم الخميس 28 سبتمبر.