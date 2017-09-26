“عاشور” في التشكيل المثالي لربع نهائي الأبطال.. و”مرعي” يقود الهجوم

تواجد حسام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التشكيل المثالي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لجولة ربع نهائي دوري الأبطال، رفقة علي معلول، ظهير أيسر الفريق الاحمر، والنيجيري جونيور أجايي.

كانت الفرق الاربعة التي تأهلت إلى نصف النهائي هم، الأهلي المصري، والوداد المغربي، واتحاد العاصمة الجزائري، والنجم الساحلي التونسي”.

وجاء التشكيل كالاتي:

حراسة المرمى: زهير لعروبى “الوداد المغربى”

خط الدفاع: حمدي النقاز “النجم الساحلي”، أمين عطوشي “الوداد”، أيوب عبداللاوي “اتحاد العاصمة الجزائري”، علي معلول” الأهلي”

الوسط: كوليبالي “الترجي”، حسام عاشور “الأهلي”، حمزة لحمر “النجم الساحلي”، صلاح الدين السعيدى “الوداد”، وليد سليمان “الأهلي”

وفي الهجوم: عمرو مرعى “النجم الساحلي”.

وجاء عمرو مرعي مهاجم إنبي السابق، ولاعب النجم الساحلي التونسي الحالي، في التشكيل المثالي بعدما نجح في قيادة فريقه إلى نصف نهائي البطولة بعد تسجيله هدفين في مرمى الأهلي الليبي خلال لقاء الإياب.

يذكر أن الكاف أعلن عن مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال افريقيا وكأس الكونفدرالية. (موعد المباريات)