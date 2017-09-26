“كوستيني” حكم مباراة الأهلي والنجم.. “وشه حلو” على المنتخب وأدار للأحمر مباراتين

أسند الانحاد الأفريقي لكرة القدم ، مهمة إدارة مباراة الأهلي أمام نظيره النجم الساحلي، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا، إلى الحكم الجابوني “أوتوغو كوستاني”، المقرر إقامتها الأحد المقبل على ملعب سوسة في تونس.

وأشار الموقع الرسمي للنادي الأهلي إلى أن الحكم الجابوني، أدار مباراتين سابقتين للأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، الأولى أمام توسكر الكيني في دور الـ32 من نسخة 2013، وانتهت المباراة بفوز الأحمر بهدفين دون مقابل أحرزهما أحمد عبدالظاهر وعماد متعب، وتوج الأهلي باللقب في هذا العام.

أما المباراة الثانية، فجاءت أمام المغرب التطواني في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2015، وانتهت المباراة بفوز الأحمر بهدف دون مقابل أحرزه عبدالله السعيد.

كما لفت الموقع الرسمي للأهلي، إلى أن الجابوني كوستيني من الحكام المشهورين بكثرة احتساب ركلات الترجيح، حيث أنه احتسب 22 ركلة جزاء في 46 مباراة، بمعدل يقترب من منح ركلة جزاء لكل مباراتين يديرهما.

على الجانب الاخر، ذكرت صحيفة الشروق التونسية أن الأهلي متفائل بتعيين ذلك الحكم، مشيرة إلى أن نفس الحكم الذي أدار مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الغاني في تصفيات المونديال والتي حسمها الفارعنة بهدفين دون رد.