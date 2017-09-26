بعد الهزيمة “المُرة”.. “منذر والشعباني” يقودان تدريبات الترجي التونسي

أعطى حمدي المدرب، رئيس الترجي التونسي، تعليماته للمدير الفني للشباب بالنادي، منذر الكبير ومعين الشعباني، لقيادة تدريبات الفريق المقبلة، عقب الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الخسارة أمام الأهلي بنتيجة 4-3 في مجموع لقائي الذهاب والإياب لدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

بقاء البنزرتي مع الترجي شبه مستحيل

وأشارت صحيفة الصباح التونسية، إلى أن بقاء فوزي البنرزتي على رأس الإدارة الفنية لفريق الترجي بات شبه مستحيلًا، بعدما حمله الجميع مسئولية الهزيمة والانسحاب “المُر” امام الأهلي في دوري أبطال افريقيا.

كما أكدت الصحيفة أن الجماهير طالبت بسحب الثقة من البنزرتي، والاستنجاد بمدرب أخر يكون قادرًا على تصحيح مسار الفريق التونسي، وتم طرح بعض الأسماء أبرزهم شهاب الليلي، خالد بن يحي، وليد الركرامي مدرب الفتح الرباطي المغربي.

ولفتت الصحيفة إلى أن حمدي المدب، رئيس النادي لم يفصح حتى الآن عن رد فعله عقب الهزيمة، وما هي الكواليس التي دارت بينه وبين البنزرتي.

كان الترجي قد تعادل أمام الأهلي في مباراة الذهاب التي أقيمت ببرج العرب بهدفين لكل منهما، قبل أن ينجح الفريق الأحمر في تعديل مساره والفوز في مباراة الإياب بهدفين مقابل هدف، ليخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.