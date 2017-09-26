بالأسماء.. 25 لاعبًا في قائمة المنتخب استعدادًا لمواجهة الكونغو

استقر الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على القائمة النهائية التي ستدخل معسكر مغلق في الأول من أكتوبر المقبل، استعدادًا لمواجهة الكونغو في الثامن من الشعر ذاته، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

وأعلن كوبر منذ قليل عن ضم 10 لاعبين محليين، إلى جانب 15 لاعبًا من المحترفين، وترصد أخبار الأهلي قائمة اللاعبين المستدعاة للمباراة وهم:

عصام الحضري، “التعاون السعودى”، شريف إكرامي “الأهلي”، أحمد الشناوي “الزمالك”، محمد عبد الشافى “أهلى جدة السعودى”، أحمد حجازي “وست بروميتش الانجليزى”، سعد سمير “الأهلي”، علي جبر “الزمالك”، أحمد فتحي “الأهلي”، أحمد المحمدى “استون فيلا الانجليزى”، رامي ربيعة “الأهلي”، محمد النني “ارسنال الانجليزى”، حسام عاشور “الأهلي”، صالح جمعة “الأهلي”، طارق حامد “الزمالك”، محمد صلاح “ليفربول الانجليزى”، عبد الله السعيد “الأهلي”، أحمد حسن كوكا “سبورتنج براجا البرتغالي”، محمود عبد المنعم كهربا “اتحاد جدة السعودى”، عمرو جمال مهاجم “بيدفيست ويتس الجنوب افريقى”، كريم حافظ “لانس الفرنسى”، رمضان صبحى “ستوك سيتى الانجليزى”، مصطفى فتحى “التعاون السعودى”، سام مرسى “ويجان الانجليزى”، عمر جابر “بازل السويسري”، محمود حسن تريزيجيه “قاسم باشا التركى”.

يذكر أن مصر تتصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، يليها اوغندا وفي جعبتها 7 نقاط، أمام غانا ففي المركز الثالث برصيد 5 نقاط،وتتذيل الكونغو المركز الاخير برصيد نقطة واحدة.