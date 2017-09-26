7 لاعبين من الأهلي في قائمة “كوبر” استعدادًا لمباراة الكونغو

ضم الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، 10 لاعبين قائمة الفراعنة المحلية، التي تستعد لمواجهة الكونغو، يوم 8 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكاس العالم بروسيا 2018.

وضم كوبر 7 لاعبين من الأهلي، إلى جانب ثلاثي الزمالك، وجاءت القائمة كالاتي:

حراسة المرمي : شريف إكرامي، احمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، سعد سمير، علي جبر، رامي ربيعة.

الوسط: حسام عاشور، طارق حامد، عبد الله السعيد، صالح جمعة.

جدول ترتيب المجموعة الخامسة

ويتصدر المنتخب المصري جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، يليه أوغندا في المركز الثاني برصيد 7 نقاط ، بينما تأتي غانا في المرتبة الثالثة برصيد 5 نقاط، ثم الكونغو تتذيل الجدول برصيد نقطة واحدة.

وأكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، أن المؤتمر الصحفى المتعلق بالترتيبات والاستعدادات لمباراة الكونغو سيعقد يوم الاثنين 2 أكتوبر المقبل في تمام الساعة العاشرة صباحا بمشروع الهدف بعدها مباشرة يتوجه الفريق لاقامة معسكره الذى سيبدأ في نفس اليوم بمدينة برج العرب بالإسكندرية.