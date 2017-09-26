أيوب يكشف عن “برنامج” الأهلي حتى موقعة النجم

كشف أحمد أيوب، المدرب العام بالجهاز الفني للنادي الأهلي، عن برنامج بعثة الفريق الأحمر المتواجدة حاليًا في تونس، استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي، الاحد المقبل، على ملعب سوسة، ضمن ذهاب منافسات نصف نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا.

وعلق ايوب في تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف قائلًا، “الفريق سيؤدي تدريبه الأخير بتونس العاصمة يوم الخميس المقبل ثم يتوجه إلى مدينة سوسة استعدادًا للمباراة”.

وتابه مدرب الأهلي قائلًا، “سنؤدي مرانًا يوم الجمعة على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، ثم نختتم الاستعدادات على ملعب سوسة يوم السبت في نفس موعد المباراة”.

مدرب الأهلي يكشف الفارق بين ملعبي سوسة ورادس

وعن الفارق بين ملعبي سوسة ورادس، أوضح أيوب، أن مواجهة النجم في ملعب سوسة صعبة للغاية، ملعب سوسة صغير والمدرجات قريبة من الملعب والجماهير تكون متحفزة بشكل كبير، أما في ملعب رادس اللعب يكون أفضل، الملعب كبير والمدرجات بعيدا بعض الشيئ، وهو أفضل من ملعب سوسة بكثير”.

يذكر أن الفريق الأحمر خاض مباراة العودة أمام الترجي على ملعب رادس،و تمكن من الفوز بهدفين مقابل هدف.