مدرب الأهلي يتحدث عن “صعوبة” موقعة النجم.. ويكشف موعد مشاركة “سعد”

عدد أحمد أيوب، المدرب المساعد بالجهاز الفني للنادي الأهلي، أسباب صعوبة مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام نظيره النجم الساحلي، المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء يوم الاحد المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفي تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، أكد أيوب، أن مباراة النجم “صعبة”، خصوصًا وأن هناك تحدي كبير في تونس بعد الفوز على الترجي وإقصائه من البطولة”.

وتابع أيوب، “الكل هنا في سوسة متحفز للغاية لمواجهة الأهلي، حينما ذهبنا لمشاهدة مباراة النجم وأهلي طربلس الجماهير قالت لنا أنهم في انتظار الأهلي وأنهم غير الترجي”.

أيوب يكشف موعد عودة “سعد” للتدريبات الجماعية

وعن موعد انضمام المدافع سعد سمير، إلى تدريبات الفريق الأحمر الجماعية، علق ايوب، قائلًا، إن سعد سيشارك في مران الفريق اليوم الثلاثاء بشكل طبيعي.

وأوضح أيوب، سعد أدى المران في اليومين الماضيين بشكل منفرد، وسيتدرب مع الفريق اليوم بشكل طبيعي، لافتًا إلى جميع اللاعبين بحالة جيدة ولا توجد أي إصابات تمنع أي لاعب من المشاركة في مباراة النجم الساحلي بذهاب دور النصف النهائي من بطولة إفريقيا”.

يذكر أن سعد سمير، تعرض لإصابة قبل مباراة إياب الأهلي أمام الترجي التونسي، وغاب عن المباراة.