لاعب الأهلي السابق ينتقد أداء “حجازي”.. ويؤكد: صالح “مظلوم”

انتقد محمد عامر، نجم النادي الأهلي الأسبق، أداء المدافع احمد حجازي، لاعب الفريق الأحمر المعار غلى صفوف وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، واصفًا إيابه بـ”البطئ”، بالرغم من إجادته في خط دفاع الفريق الأحمر.

وأضاف عامر، في تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، أن حجازي كان يعاني من البطء بعض الشيء، ولكنه كان يغطي بشكل جيد على ظهيري الجنب، ومؤثرا في خط الدفاع الأحمر، لافتًا إلى أن حسام البدري المدير الفني للأهلي، عليه أن يصحح أخطاء المدافعين التي تتمثل في التغطية خلف ظهيري الجنب، وكذلك الكرات العرضية ومراقبة المهاجمين المنافسين.

عامر: أجايي لاعب مميز.. وصالح حقه مهضوم

على الجانب الاخر، أشاد عامر، بأداء اللاعب النيجيري جونيور أجايي، مؤكدا أنه لاعب تكتيكي من الدرجة الأولى، مضيفًا أنه قد يكون يخطيء في التمريرات في بعض الأحيان، إلا أن هذا لا يعني أنه لاعب جيد”.

كما أثنى عامر على صالح جمعة لاعب الوسط، مؤكدًا أن حقه مهضوم في الأهلي، قائلا:” صالح لاعب جيد يلعب كديفندر وصانع ألعاب ويتقدم للهجوم أيضا”.