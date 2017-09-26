الجهاز الفني للمنتخب يوضح فرصة استرجاع وردة

أوضح الجهاز الفني لمنتخب مصر عن فرصة استرجاع عمرو وردة لاعب فريق أتروميتوس اليوناني.

وكان وردة تم استبعادة من قائمة الفرعنة في مباراة الكونغو.

وقال مصدر لا يريد ذكر اسمه أن المنتخب الوطني تحدث مع وردة عن أنه يتواجد فرصة لانضمامه في منتخب الفراعنة في حال تقديمه مستوى جيد.

وأكد المصدر أن إدارة الجهاز الفني للمنتخب قامو بتحفيز عمرو ورده للتقدم بمستوى جيد بعد استبعاده من قائمة الفراعنه.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني سيلتقي مع غانا في أكرا ولكن لم يتم تحديد الموعد لخوض الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكاس العالم 2018.