رغم الخسارة.. تقييم مميز لأحمد حجازي في لقاء بروميتش وأرسنال

منحت شبكة “whoscored” العالمية أحمد حجازي مدافع وست بروميتش تقييمًا عاليًا بعد أدائه المميز أمام أرسنال المحترف به محمد النني ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

أحمد حجازي يتفوق على النني

وسقط وست بروميتش في فخ الهزيمة بهدفين نظيفين أمام أرسنال والنني أحرزهما أليكسندر لاكازيت مهاجم المدفعجية.

وحصل أحمد حجازي على نسبة تقييم 7.1 من عشر درجات وهو ثاني أعلى تقييم بين زملائه خلف كريتشوفياك الذي حصل على 7.2.

وذكرت الشبكة أن نسبة تمريرات حجازي الناجحة وصلت إلى 89 %، واحتفظ بالكرة بنسبة 3 % كما قام بمراوغة واحدة ناجحة ومنع أرسنال من الوصول إلى الشباك مرتين.

بينما هنأ أحمد حجازي نادي الأهلي بفوز على الترجي التونسي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أحمد حجازي أنه يتمنى فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بعد عبور عقبة النجم الساحلي في نصف النهائي.

وقال حجازي عقب خسارة فريقه أمام أرسنال المحترف به محمد النني: “الهزيمة بهدفين غير جيدة وسنعمل على تحقيق الأفضل في المباريات المقبلة.. النني لاعب مميز وكان أفضل لاعبي فريقه أمامنا”.

ورفع أرسنال رصيده إلى 10 نقاط يحتل بهم المركز السابع في جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد وست بروميتش عند ثماني نقاط يحتل بهم المركز الـ12.