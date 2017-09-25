الأهلي يعلن موعد مباراة الإياب أمام النجم ويستقبل بشرى سارة جدا

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادي الأهلي موعد مباراة الإياب أمام النجم الساحلي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي تقام على استاد برج العرب بالإسكندرية.

الأهلي يواجه النجم الساحلي 22 أكتوبر

وأوضح عبد الحفيظ أن مباراة إياب نصف النهائي ستكون في الساعة السابعة من مساء يوم 22 أكتوبر المقبل.

وكان النجم الساحلي قد حدد الساعة السابعة والنصف مساء يوم الأحد المقبل موعدًا لمباراة الذهاب بسوسة.

وأكد عبد الحفيظ أن سعد سمير مدافع الفريق جاهز لمباراة النجم الساحلي في الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد شفائه من إصابته في العضلة الضامة.

وأوضح عبد الحفيظ أن كل اللاعبين متحمسون للمباراة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب.

وأضاف :”سعد سمير أصبح بحال جيدة وسيشارك غدًا في التدريبات، كما أن وليد سليمان بحالة جيدة”.

وتابع: “حكم مباراة النجم الساحلي هو نفس الحكم الذي أدار مباراة مصر وغانا في تصفيات كأس العالم 2018 والتي فزنا بها بهدفين نظيفين لذلك فهناك حالة من التفاؤل في معسكر الأهلي”.

وختم: عمرو مرعي مهاجم النجم الساحلي مميز جدًا وقادرون على إيقاف خطورته”.