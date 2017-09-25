بالفيديو.. أحمد حجازي يوجه رسالة للأهلي في دوري الأبطال ويتحدث عن الخسارة من النني

هنأ أحمد حجازي مدافع نادي وست بروميتش الإنجليزي نادي الأهلي بفوز على الترجي التونسي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

حجازي: أتمنى فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

وأوضح أحمد حجازي أنه يتمنى فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بعد عبور عقبة النجم الساحلي في نصف النهائي.

وقال حجازي عقب خسارة فريقه أمام أرسنال المحترف به محمد النني: “الهزيمة بهدفين غير جيدة وسنعمل على تحقيق الأفضل في المباريات المقبلة.. النني لاعب مميز وكان أفضل لاعبي فريقه أمامنا”.

وأشار أحمد حجازي إلى أنه يتواصل باستمرار مع محمد النني، نافيًا حدوث أي تحد بينهما بالفوز أو الخسارة.

ورفع أرسنال رصيده إلى 10 نقاط يحتل بهم المركز السابع في جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد وست بروميتش عند ثماني نقاط يحتل بهم المركز الـ12.

فيما أكد النني أن مصر كلها تنتظر مباراة منتخب مصر أمام الكونغو التي يطمح فيها الفراعنة لتحقيق الفوز من أجل التأهل لكأس العالم في روسيا.

وأضاف النني أنه مع زميله أحمد حجازي سيبذلان قصارى جهدهم من أجل إسعاد الشعب المصري بالفوز على الكونغو في تصفيات المونديال.