بالفيديو.. وصلة مدح بين النني وحجازي في الدوري الإنجليزي: نفسنا نفرح مصر

تغزل أحمد حجازي مدافع وست بروميتش الإنجليزي في أداء زميله محمد النني لاعب أرسنال بعد فوز فريق الأخير بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

حجازي يتغزل في النني

وأكد حجازي أن محمد النني لاعب رائع يجيد التحرك في منطقة وسط الملعب والدليل أنه في أرسنال حاليًا.

وأوضح حجازي أنه تربطه علاقة وطيدة بالنني وهما الاثنان دائمان الاتصال بزملائهم في منتخب مصر.

فيما أكد النني أن مصر كلها تنتظر مباراة منتخب مصر أمام الكونغو التي يطمح فيها الفراعنة لتحقيق الفوز من أجل التأهل لكأس العالم في روسيا.

وأضاف النني أنه مع زميله أحمد حجازي سيبذلان قصارى جهدهم من أجل إسعاد الشعب المصري بالفوز على الكونغو في تصفيات المونديال.

حقق نادي أرسنال فوزًا ثمنيًا بهدفين نظيفين على ضيفه وست بروميتش ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

سجل هدفي أرسنال مهاجمه لاكازيت في الدقيقتين 20 و67 وجاء الهدف الثاني من ركلة جزاء.

وشارك محمد النني أساسيًا مع أرسنال بينما لعب أحمد حجازي في قلب دفاع بروميش ليمثلا مصر الدوري الإنجليزي.

وارتقى الأرسنال بفوزه إلى المرك السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط بينما تجمد بروميتش عند 8 نقاط في المركز الثاني عشر.