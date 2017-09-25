البدري يتعرض لفحص طبي على قدمه بعد الشكوى

يتعرض حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي على يد خالد محمود طبيب الفريق بعد شكوى مدرب الأهلي.

وكان البدري قد امتنع عن حضور مباراة النجم الساحلي، والترجي التونسي في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأحد، ضمن مرحلة الإياب من دور الثمانية بدوري أبطال إفريقي، الأمر الذي أدى إلى حضور الثلاثي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وأحمد أيوب، المدرب العام وسيد معوض المدرب المساعد للمباراة بدلا من البدري، والتي انتهت بفوز النجم على نظيره أهلى طرابلس الليبي، بهدفين مقابل لاشئ.

ويواجه المارد الأحمر نظيره النجم الساحلي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الأحد المقبل في نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية على الملعب الأوليمبي بسوسة قبل مباراة العودة على برج العرب بالاسكندرية، حيث يسعى لتحقيق الفوز خارج أرضه حتى لا يتعثر أمام الخصم على أرضه.

واستفاد النجم من تعادله السلبي في مباراة الذهاب ليضمن بفوزه التأهل للقاء الأهلي الذي كان قد صعد لهذا الدور بعد إقصاء الترجي التونسي برادس بالفوز عليه 2-1.