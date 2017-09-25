البدري يبدأ الاستعداد لمباراة النجم الساحلي

يستعد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمباراة النجم الساحلي ، بنصف نهائي دوري الأبطال.

محاضرة فنية للاعبي الأهلي استعدادا لنصف نهائي الأبطال

وعقد البدري محاضرة فنية مع لاعبي الفريق عقب تناول وجبة العشاء اليوم الاثنين.

ويواجه المارد الأحمر نظيره النجم الساحلي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الأحد المقبل في نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي يتحقيق نتيجة إيجابية على الملعب الأوليمبي بسوسة قبل مباراة العودة على برج العرب بالاسكندرية، حيث يسعى لتحقيق الفوز خارج أرضه حتى لا يتعثر أمام الخصم على أرضه.

كان النجم الساحلي قد حقق فوزاً غالياً على نظيره أهلى طرابلس الليبي، بهدفين مقابل لاشئ، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأحد، ضمن مرحلة الإياب من دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

واستفاد النجم من تعادله السلبي في مباراة الذهاب ليضمن بفوزه التأهل للقاء الأهلي الذي كان قد صعد لهذا الدور بعد إقصاء الترجي التونسي برادس بالفوز عليه 2-1.