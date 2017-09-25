بالفيديو.. أرسنال يهزم بروميتش.. دور جديد للنني وتألق حجازي

حقق نادي أرسنال فوزًا ثمنيًا بهدفين نظيفين على ضيفه وست بروميتش ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

أرسنال يهزم بروميتش بمشاركة النني وحجازي

سجل هدفي أرسنال مهاجمه لاكازيت في الدقيقتين 20 و67 وجاء الهدف الثاني من ركلة جزاء.

وشارك محمد النني أساسيًا مع أرسنال بينما لعب أحمد حجازي في قلب دفاع بروميش ليمثلا مصر الدوري الإنجليزي.

وارتقى الأرسنال بفوزه إلى المرك السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط بينما تجمد بروميتش عند 8 نقاط في المركز الثاني عشر.

وشهدت المباراة مشاركة محمد النني في لاعب الوسط المدافع مع أدوار هجومية متقدمة من مدربه أرسين فينجر ليدخل النني منطقة الجزاء أكثر من مرة ولعب كرة بالكعب لزميله لاكازيت أهدرها بغرابة.

كما ساهم محمد النني بانطلاقاته على حدود منطقة الجزاء في خلق دور جديد له والرد على الانتقادات الموجهة إليه بكثرة رجوعه إلى الخلف.

أما أحمد حجازي فلم تشفع محاولاته في منع أرسنال من الفوز وإن كان قد تألق في إنقاذ أكثر من كرة خطيرة على مرمى بروميتش.