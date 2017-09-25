الشوط الأول.. أرسنال يتقدم على وست بروميتش بمشاركة النني وحجازي

انتهى الشوط الأول بين فريقي آرسنال ووست بروميتش بتقدم الأول بهدف دون رد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا على استاد الإمارات بعد قليل، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الإنجليزي.

جاء هدف الشوط الوحيد في الدقيقة 20 عن طريق الدولي الفرنسي الكسندر لاكازيتي.

بدأ أرسنال لقاء اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : تشيك

خط الدفاع : مونريال – موستافي – كوسيلني

خط الوسط : تشاكا – محمد النني – كوسيليناك – بيرلين – أليكسيس سانشيز – ارون رامسي

خط الهجوم : لاكازيت

بدأ وست بروميتش لقاء اليوم بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: فوستر

الدفاع: نيوم-داوسون – أحمد حجازي – جيبس – إيفانز

الوسط: لايف مور – كريشوياك _ باري

الهجوم: كانو – رودريجيز

مشوار آرسنال في الدوري الإنجليزي

بدأ فريق آرسنال مشواره في الدوري بالفوز على ليستر سيتي 4-3، وفي الجولة الثانية سقط في فخ الهزيمة أمام ستوك سيتي.

وفي الجولة الرابعة تذوق الفريق مرارة الهزيمة للمرة الثانية على التوالي أمام ليفربول 4 -0، وفي الجولة الرابعة عاد الفريق لنغمة الانتصارات أمام بورنموث 3-0، وفي الجولة الخامسة تعادل مع تشيلسي 0-0.

مشوار فريق ويست بروميتش

افتتح ويست بروميتش مبارياته في الدوري بالفوز على بورنموث بهدف دون رد، وفي الجولة الثانية فاز على بيرنلي بهدف، في الثالثة تعادل مع ستوك سيتي، وتذوق مرارة الهزيمة أمام برايتون بثلاثية، وتعادل أمام وست هام يونايتد سلبيا في لقاء الجولة الماضية.

ترتيب آرسنال في الدوري العام

يدخل فريق آرسنال لقاء اليوم في المركز الثاني عشر برصيد سبع نقاط.

ترتيب وست بروميتش

يدخل فريق ويست برميتش لقاء اليوم وفي جعبته ثماني نقاط يحتل بهم المركز العاشر في جدول الترتيب.