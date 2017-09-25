مدرب محمد صلاح يخرج عن شعوره بتصرف غريب في قلب روسيا

غادر الألمانى يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام سبارتاك موسكو الروسي غاضبًا مؤكدًا أنه مضيعة للوقت.

يورجن كلوب غاضب من مؤتمر سبارتاك موسكو

وغضب يورج كلوب من الأزمات التي صاحبت المؤتمر الصحفي للمباراة المقرر لها غدًا وتمثلت في مشاكل عطل الصوت في الميكروفون وصعوبة الترجمة بعد رحلة استغرقت 4 ساعات قبل الوصول إلى روسيا.

واكتفى مدرب محمد صلاح ببعض الكلمات مثل: “ستكون مباراة صعبة، سبارتاك فريق قوي جدًا الذي يتمتع بخبرات كبيرة ويسير بخطى ثابتة منذ الموسم الماضي”.

وقال كلوب: “أحب جميع اللاعبين الجيدين.. كوتينيو لاعب رائع لكنه سيتحسن مع الوقت بعد الأداء المميز الذي قدمه أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي”.

وأضاف: “ساديو ماني إذا كان متاحًا فهذا يعني أننا نستطيع بدء به المباريات لكن في كل الأحوال علينا أن نعمل مع بقية اللاعبين في الوقت الحالي”.

وغضب كلوب عندما واجه الأزمة وغادر المؤتمر الصحفي قائلًا: “هذا ليس أمرًا مهمًا، هذا ليس أمر مهمًا لروسيا.. هذا مضيعة للوقت”.