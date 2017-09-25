الإسماعيلي يخسر من سيراميكا كليوباترا استعدادا للإنتاج الحربي

سقط فريق الإسماعيلي في فخ الهزيمة أمام نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الأثنين على استاد الإسماعيلية، ضمن استعدادات الإسماعيلي لمواجهات الدوري العام.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الإنتاج الحربي، في اللقاء المقرر له يوم الجمعة المقبل، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري العام.

وبدأ الإسماعيلي لقاء اليوم بجموعة من البدلاء للاطمئنان على مستواهم تمهيدا للدفع بهم في مواجهات الدوري العام.

تشكيل الإسماعيلي

حراسة المرمى: محمد مجدى

الدفاع: أحمد دويدار- محمد هاشم –أسامة كاجو – باهر المحمدي

الوسط: محمدفتحى – إبراهيم عبد الخالق – وجيه عبد الحكيم -كريم بامبو

الهجوم: محمد عبد السميع -موسى كمارا

نجح وجية عبد الحكيم في إحراز هدف الإسماعيلي الوحيد في اللقاء، بينما أحرز هدفى سيراميكا شادى حسين وبسام أبو الحديد.

مشوار الإسماعيلي في الدوري العام

بدأ الإسماعيلي مشواره في الدوري بالفوز على الاتحاد السكندري 4-2، وفي الجولة الثانية تعادل مع المقاولون العرب 1-1، وفي الجولة الثالثة فاز على الأسيوطي بهدفين دون رد.

موقف الإسماعيلي في جدول الدوري

يحتل الإسماعيلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن المقاولون العرب المتصدر