أزمة خطيرة تنتظر الأهلي أمام النجم الساحلي.. نصف الفريق مهدد بالغياب

يواجه نادي الأهلي شبح غياب 6 لاعبين دفعة واحدة عن مباراة الفريق أمام النجم الساحلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

6 لاعبين مهددون بالغياب عن الأهلي أمام النجم

ويمتلك السداسي شريف إكرامي ومؤمن زكريا وأحمد فتحي ووليد سليمان وحسام عاشور وجونيور أجايي بطاقات صفراء في رصيدهم وفي حالة حصول أحدهم على البطاقة الصفراء الثانية في مباراة الذهاب بنصف نهائي أبطال إفريقيا فلن يلعب مباراة الإياب.

ويحل نادي الأهلي ضيفًا على النجم الساحلي بسوسة في الساعة السابعة والنصف مساء يوم الأحد المقبل ضمن ذهاب نصف النهائي الإفريقي على أن تقام مباراة العودة أحد أيام 20و21و22 من شهر أكتوبر المقبل.

وكان الأهلي قد تأهل لنصف النهائي الإفريقي بعدما نجح في إقصاء الترجي التونسي بالتعادل في 2-2 في ذهاب دور الثمانية والفوز 2-1 في رادس في مباراة الإياب.

أما النجم الساحلي فتأهل لنصف النهائي من بوابة أهلي طرابلس الليبي بالتعادل السلبي في الذهاب ثم الفوز بثنائية في مباراة الإياب بسوسة أحرزها عمرو مرعي لاعب نادي إنبي السابق.