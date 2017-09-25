عمرو جمال يعلن سر رحيله عن الأهلي ويلمح لعدم العودة

أعلن عمرو جمال مهاجم الأهلي المعار هذا الموسم لصفوف بيدفيست الجنوب إفريقي سر مغادرته القلعة الحمراء في الانتقالات الصيفية الماضية.

عمرو جمال: نفسي أكمل في الاحتراف

وأكد عمرو جمال في مداخلة هاتفية ببرنامج “خاص مع سيف” والذي يذاع عبر فضائية “أون سبورت” أنه خرج من الأهلي لرغبته في اللعب أساسيًا والمشاركة أكثر في المباريات من أجل العودة لمنتخب مصر.

وأوضح عمرو جمال أن الدوري الجنوب إفريقي قوي جدًا لأن كل الأندية تفوز على منافسيها فلا يوجد قطب أو قطبين يفوزان على طول الخط.

وأضاف عمرو جمال أن يرغب في استكمال مسيرته الاحترافية إذا وصله عروض جديدة بعد بيدفيست الجنوب إفريقي.

وقال جمال: “عقب انتهاء إعارتي لبيدفيست ووصول عروض جديدة سأعود بها للأهلي فهو صاحب الحق الأول والأخير في تقرير مصيري”.

وتابع: “أتمنى الاستمرار في الاحتراف لرغبتي في خوض تحديات جديدة بعد تجربة بيدفيست لكن يبقى القرار في يد الأهلي”.

كان عمرو جمال قد عاد لصفوف منتخب مصر بعد تألقه مع بيدفيست في جنوب إفريقيا بخلاف موقفه عندما كان لاعبًا في الأهلي.