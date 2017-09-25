محمد النني وسانشيز “أساسيين” في تشكيل أرسنال أمام بروميتش

كشف المدرب الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني لفريق آرسنال، عن التشكيل الرسمي لفريقه الذي سيخوض به لقاء ويست بروميتش، المقرر له بعد قليل، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الإنجليزي.

وحضر في تشكيلة المدفعجية في لقاء اليوم الدولي المصري محمد النني أساسيًا بقرار من المدير الفني للفريق.

تشكيل أرسنال أمام بروميتش

وجاء تشكيل آرسنال كالتالي:-

حراسة المرمى : تشيك

خط الدفاع : مونريال – موستافي – كوسيلني

خط الوسط : تشاكا – محمد النني – كوسيليناك – بيرلين – أليكسيس سانشيز – ارون رامسي

خط الهجوم : لاكازيت

يتطلع فريق آرسنال إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور، للعودة إلى سكة الانتصارات بعد التعادل مع تشيلسي في لقاء الجولة الأخير من عمر المسابقة المحلية.

مشوار آرسنال في الدوري الإنجليزي

بدأ فريق آرسنال مشواره في الدوري بالفوز على ليستر سيتي 4-3، وفي الجولة الثانية سقط في فخ الهزيمة أمام ستوك سيتي.

وفي الجولة الرابعة تذوق الفريق مرارة الهزيمة للمرة الثانية على التوالي أمام ليفربول 4 -0، وفي الجولة الرابعة عاد الفريق لنغمة الانتصارات أمام بورنموث 3-0، وفي الجولة الخامسة تعادل مع تشيلسي 0-0.

ترتيب آرسنال في الدوري العام

يدخل فريق آرسنال لقاء اليوم في المركز الثاني عشر برصيد سبع نقاط.