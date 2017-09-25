أحمد حجازي يقود دفاع وست بروميتش أمام أرسنال

كشف توني بوليس المدير الفني لفريق وست بروميتش ألبيون، عن التشكيل الرسمي لفريقه الذي سيخوض به لقاء أرسنال، المقرر له بعد قليل، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الإنجليزي.

وقرر المدير الفني لوست بروميتش الدفع بالدولي المصري أحمد حجازي، في التشكيلة الأساسية في ظل المستوى المتميز الذي يقدمه اللاعب مع فريقه.

تشكيل وست بروميتش أمام أرسنال

وجاء تشكيل ويست بروميتش كالتالي:-

حراسة المرمى: فوستر

خط الدفاع: داوسون – أحمد حجازي – جيبس – إيفانز – نيوم

خط الوسط: لايف مور – كريشوياك _ باري

الهجوم: رودريجيز – كانو

يأمل فريق وست بروميتش في تحقيق الفوز ، بعدما فقد الفريق سبع نقاط في آخر ثلاث مواجهات له بالدوري الإنجليزي، حيث تعادل ستوك سيتي وتذوق مرارة الهزيمة أمام برايتون بثلاثية، وتعادل أمام وست هام يونايتد سلبيا في لقاء الجولة الماضية.

مشوار فريق ويست بروميتش

بدأ ويست بروميتش مبارياته في الدوري بالفوز على بورنموث بهدف دون رد، وفي الجولة الثانية فاز على بيرنلي بهدف، في الثالثة تعادل مع ستوك سيتي، وتذوق مرارة الهزيمة أمام برايتون بثلاثية، وتعادل أمام وست هام يونايتد سلبيا في لقاء الجولة الماضية.

يقع فريق ويست برميتش قبل لقاء اليوم وفي جعبته ثماني نقاط يحتل بهم المركز العاشر في جدول الترتيب.