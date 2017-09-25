مفاجأة.. عمرو مرعي يصدم الأهلي ويحدد وجهته المقبلة

تحدث عمرو مرعي مهاجم نادي النجم الساحلي التونسي عن الأخبار التي أثيرت حول رغبته في اللعب للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

عمرو مرعي: النجم الساحلي بوابتي للاحتراف الخارجي

وأكد عمرو مرعي أن النجم الساحلي بمثابة محطة للاحتراف في أوروبا لأنه لا يفكر حاليًا في العودة إلى مصر.

وقال عمرو مرعي لبرنامج خاص مع سيف على أون سبورت: “لو كنت عاوز ألعب للأهلي أو الزمالك كنت لعبت في الصيف الماضي أنا رغبتي أن يكون النجم محطتي إلى التألق في أوروبا”.

وأضاف عمرو مرعي أنه لا يحضر أي سيناريو لمباراة الأهلي والنجم الساحلي يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قائلًا: “لا يوجد أي سيناريو في رأسي لكن كل ما أعرفه أنني سأقاتل من أجل الفوز مع النجم والتأهل إلى المباراة النهائية.. النجم صاحب فضل كبير علي وأفخر بارتداء فانلته وأتمنى رد الجميل له ولجماهيره التي استقبلتني بشكل حافل عندما انتقلت إليه من إنبي”.

وشدد مرعي على أن كل مدافعي الأهلي نجوم كبار، وأي 4 لاعبين منهم سيؤدون بشكل قوي مشيرًا إلى أنه جاهز لكل الحسابات”.

وبرر مرعي خسارة الترجي التونسي من الأهلي في دور الثمانية باطمئنان الفريق التونس للنتيجة بعد أن تقدم بهدف في رادس ثم طارت قدميه من على الأرض ليستقبل هدفين ويخسر ويودع دوري أبطال إفريقيا.