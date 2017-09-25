شجار بسبب الأهلي والزمالك بين ريكو والشحات

وقعت مشادة كلامية بين الثنائي صلاح ريكو وحسين الشحات لاعبي مصر للمقاصة، بسبب قيام اللاعبين بالدفاع عن ناديي الأهلي والزمالك.

وبدأت الزمة حين تحدث الشحات بأن الأهلي أفضل الأندية المصرية، مشيرا في حديثه إلى أن مسؤولي الأبيض لا يجيدون التعامل باحترافية مع اللاعبين كما يفعل المارد الأحمر.

ووجه الشحات الحديث لزميله ريكو لاعب الزمالك السابق قائلا “الزمالك الذي تدافع عنه طردك، شوفت إيه اللي حصل فيك”.



ولم يصمت ريكو ليدافع عن فريقه السابق مؤكدا للشحات “الزمالك لا يشرفه أن يتواجد لاعب مثلك داخله، ولا تجرؤ أن تمر بجوار سور النادي”.

وعلق ريكو على رغبة مرتضى منصور رئيس الزمالك في ضم الشحات الفترة الماضية، قائلا “كتر خيره إنه عبرك أصلاً وكان عايزك، أنت مفلس يابني ومشطب”.

وتدخل هاني سعيد لاعب الفريق وبقة لزملاء بين اللاعبين لإنهاء الخلاف، حتى لا يتطور الأمر إلى الاشتباك بالأيدي.

جديرا بالذكر أن الشحات أعلن عن رغبته القوية في الانضمام للقلعة الحمراء في أكثر من مناسبة من قبل.