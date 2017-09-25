معروف يوسف: أنا ابن الزمالك

أوضح معروف يوسف لاعب وسط الزمالك، حقيقة طلبه الرحيل عن الأبيض خلال الانتقالات الشتوية القادمة، في حالة ابتعاده عن المشاركة أساسيا مع الفريق في الفترة الحالية.

وأكد اللاعب النيجيري في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أنه لا يفكر مطلقا في الرحيل عن الفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأشار اللاعب الدولي النيجيري إلى أنه سعيد نفسيا بالتواجد في الفريق والتدريب تحت قيادة نيبوشا.

واختتم “معروف” تصريحاته قائلا: كيف أفكر في الرحيل عن الزمالك وأنا أحد ابناء النادي؟.

يذكر أن انضم معروف يوسف إلى الزمالك في صيف 2014 قادما من اتحاد الشرطة برفقة خالد قمر وأحمد دويدار، ونجح في حصد لقب الدوري مرة وبطولتي كأس مصر وبطولة سوبر.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي، المقرر لها الجمعة المقبل، في تمام الساعة الثامنة والربع مساء، ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري العام.

وكان الزمالك قد نجح في الفوز على المصري البورسعيدي بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمعمها الجمعة الماضي على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن الإسماعيلي والمقاولون العرب.