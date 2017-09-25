بيان ساخن من وايت نايتس عن حبس 236 مشجعا

استنكرت رابطة وايت نايتس المنتمية لنادي الزمالك حبس 236 مشجعًا عقب مباراة أهلي طرابلس الليبي في دوري أبطال إفريقيا.

وايت نايتس تسنتكر حبس مشجعيها

وأصدرت رابطة وايت نايتس بيانًا عبر حسابها على فيس بوك جاء كالتالي:

“وكأن مصر مفيهاش غير جمهور الزمالك ، الاسبوع تتراوح فيه عدد جلسات جمهور الزمالك بالمحاكم المختلفة من جنائية لأمن دولة لعسكرية من ٣ ل ٤ جلسات خاصه بجمهورنا !!

بكرة الجلسة الخاصة بال ٢٣٦ مشجع اللى اتمسكوا بعد مباراة اهلى طرابلس بطريقة عشوائية خارج ستاد برج العرب ، الجلسة أمام المحكمة العسكرية بالعامرية !!

٢٣٦ مشجع بيتحاكموا أمام القضاء العسكرية مسجونين بقالهم ٧٩ يوم بأسوأ السجون سمعة فى اسكندرية كل ده عشان شويه كراسى اتكسرت ، طيب لو اعتبرنا أن اللى حصل جريمة و تستوجب الاتهام على حسب كلامكم .

فى فيديوهات أو صور تدينهم؟! لا

طيب حد اتمسك من المدرج مثلا و هو بيعمل حاجه ؟! لأ برضو

الشباب دول ممسوكين بلطجة من الاخر و عشان تحترموا نفسكوا جوه الاستاد وتسمعوا الكلام و لما يتقالكوا تقعدوا درجة تانية تقعدوا و انتوا ساكتين و لما يتقالكوا متولعوش شماريخ تقولوا حاضر ، جمهور الزمالك هو العبرة قدام جمهور الكورة فى مصر دلوقتى و كالعادة الكل ساكت !

جمهور الزمالك هيفضل حر و محافظ على وحدته و قوته و المحنة بتقوينا ..

الحرية لجمهور الزمالك ، الحرية ل ٢٣٦ مشجع”.