الأهلي يلجأ للقضاء تضامنا مع اللواء “عبد الرؤوف”

رفض اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي الاتهامات التي انتشرت في الساعات الأخيرة حول شبهة رشوة في بعض التعيينات الخاصة بأفراد أمن النادي.

الأهلي: تاريخنا لا يعرف الرشوة

وأكد شيرين شمس أن النادي الأهلي على مدار تاريخه لم يعرف مثل هذه الأمور التي هدفها النيل من سمعة القلعة الحمراء.

وقال شمس: “الأخبار الكاذبة وغير الحقيقية والمفبركة التي تم الزج فيها باسم اللواء سيد عبد الرؤوف مدير الأمن بالنادي، ما هي إلا أكاذيب وخيالاتٌ من وحي كاتبها”.

وأضاف شمس: “النادي لن يترك هذا الأمر يمر مرور الكرام، بل سيتخذ كافة الخطوات القضائية التي تحفظ حقه الأدبي والمعنوي وحقوق العاملين به”.

وتابع: “مدير أمن النادي يتمتع بسمعة طيبة وعلاقات محترمة مع كافة أعضاء النادي والعاملين بمختلف الإدارات، مثله مثل كافة العاملين بكل الإدارات، وهو مصدر ثقة كبيرة كونه أحد أفراد الإدارة التنفيذية وأحد قيادات مؤسسة الشرطة المشهود لها بالكفاءة وطهارة اليد والالتزام، ومن ثم فإن الأهلي لن يتنازل عن حقه في هذه الاتهامات الباطلة”.