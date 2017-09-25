الأهلي يوجه ضربة للزمالك ويخطط لخطف “قناص” النجم

دخل نادي الأهلي في مفاوضات جادة مع عمرو مرعي مهاجم النجم الساحلي التونسي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لصفوف القلعة الحمراء.

الأهلي يفاوض عمرو مرعي

ونال عمرو مرعي إعجاب حسام البدري المدير الفني للأهلي الذي رأى أنه سيكون خير دعم لهجوم القلعة الحمراء في الشتاء المقبل.

ويأتي ذلك بعدما جدد الزمالك مفاوضاته مع عمرو مرعي لتألقه في مباراة فريقه الأخيرة في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وساهم عمرو مرعي في صعود النجم الساحلي التونسي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تسجيل هدفين في مرمى أهلي طرابلس الليبي خلال المباراة التي انتهت بفوز بطل تونس بهدفين نظيفين في إياب ربع النهائي الإفريقي.

ونجح عمرو مرعي في تسجيل هدفين بالرأس وهو ما يفتقده الأهلي حاليًا في خط هجومه في ظل جلوس عماد متعب على دكة البدلاء.

ويمتلك الأهلي وليد أزارو وجونيور أجايي وعماد متعب في خط هجومه وإن كان الأول لا ينال رضا الجماهير في ظل كثرة الفرصة الضائعة منه بينما لم يحظ متعب بثقة الجهاز الفني في المشاركة أساسيًا.